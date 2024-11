In der ehemaligen Kellmünzer Bahnhofsgaststätte einen Arzttermin samt Untersuchung wahrnehmen, Medikamente abholen oder eine physiotherapeutische Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, ist eine Zukunftsoption, die in greifbare Nähe rücken könnte. Eine Idee hat den Umbau zu einem Ärztehaus zum Ziel.

