Fahrer eines Kleintransporters entsorgt Bauschutt auf dem Rastplatz

Eine zivile Streife der Verkehrspolizei Günzburg hat am Montagnachmittag auf dem Parkplatz Reudelberger Forst Ost an der A 7 bei Illertissen beobachtet, wie der Fahrer eines Kleintransporters in der für Reiseabfälle bestimmten Mülltonne Bauschutt entsorgte. Der Mann wollte unter anderem Sichtschutzpanelen und Stabzaunteile illegal loswerden. Der Litauer entfernte sich daraufhin mit seinem Fahrzeug, wurde von den Verkehrspolizisten aber schon am nächsten Parkplatz angehalten.

Die Beamten stellten die Identität des 50-Jährigen fest. Er bekommt nun von der zuständigen Autobahnmeisterei die Rechnung für das ordnungsgemäße Entsorgen des Bauschutts. Außerdem leiteten die Beamten gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ein.