150 Jahre Feuerwehr Illerberg-Thal: Große Feier für eine Wehr mit Schlagkraft

Die Feuerwehr Illerberg-Thal würdigt mit zahlreichen Festgästen ihr langjähriges Bestehen. Dazu gehört eine unterhaltsame Präsentation der Vereinshistorie.

150 Jahre Dienst am Nächsten leisten, ohne zu fragen, was man dafür bekommt – das ist eine Leistung, die nicht hoch genug gewürdigt werden kann. Darüber waren sich die zahlreichen Gäste einig, die sich am Wochenende zum Festakt in der Mehrzweckhalle in Illerberg eingefunden hatten, um das Jubiläum der örtlichen Feuerwehr zu feiern. Der ehrenamtliche Einsatz ist nur möglich, weil in der Wehr ein enger Zusammenhalt besteht. Jeder stehe für den anderen ein, sagte der stellvertretende Landrat Franz Clemens Brechtel.

Bürgermeister Michael Neher dankte für den solidarischen Dienst am Nächsten, aber auch den Familien, die dieses Allzeit-bereit-Sein mittragen. Grußworte kamen auch von Dieter Müller und Martin Müller aus der Führungsriege der Wehr. Beide waren sich einig, dass die Stadt schon mit den Bürgermeistern Erich Josef Geßner und Karl Janson für die Anliegen der Feuerwehr immer Verständnis gezeigt habe, wenn es um die Anschaffung moderner Geräte ging. Beide Bürgermeister a. D. waren anwesend.

Illerberg-Thal hat bereits seit 45 Jahren eine Jugendfeuerwehr

In Vertretung von Kreisbrandrat Bernhard Schmidt trat Kreisbrandinspektor Benedikt Kramer ans Mikrofon. Die Illerberg-Thaler Wehr sei ein wichtiges Glied im Kreise der Feuerwehren, sagte er. Kramer mahnte, stets das Fachwissen zu erweitern und die Nachwuchsarbeit zu fördern. Wie gut die Jugendarbeit bei der Wehr läuft, betonte der Vorsitzende Bernhard Thalhofer. Die Jugendfeuerwehr gibt es bereits seit 45 Jahren.

Wer ein Jubiläum feiert, der blickt üblicherweise auch in die Vergangenheit zurück. Den Besucherinnen und Besuchern wird dann über Werdegang und Entwicklungen berichtet. Das ist bei einer Feier nicht gerade der vergnüglichste Teil. Deshalb ging die Feuerwehr Illerberg-Thal einen anderen und äußerst unterhaltsamen Weg.

Die Gästeschar war groß, die sich zum 150. Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Illerberg-Thal in der Mehrzweckhalle eingefunden hatte. Die Musikkapelle spielte passende Musik. Foto: Ursula Katharina Balken

Die Organisierenden hatte ein bisschen darauf geschaut, wie das bei Talkrunden im Fernsehen läuft. Nadine Bruckner und Michael Strobel traten als Moderatorenduo auf, sie hatten einige Mitglieder der Wehr um sich geschart und die antworteten dann auf die Fragen, wie's denn damals war. Da konnte jeder etwas berichten, von Fahrzeugübergaben über Festzüge bis hin zum realen Einsatz bei einem Brand. Persönliche Anekdoten waren die Bonbons in der heiteren Rückschau. Zuvor hatten sich alle ausführlich durch die Bildersammlung der Mitglieder der Wehr gearbeitet. Diese Art der Präsentation der Vereinshistorie wurde vom Publikum begeistert aufgenommen.

Lesen Sie dazu auch

Die Musikkapelle Illerberg-Thal unter Leitung von Michael Werner hatte zum Festakt das passende Programm aufgelegt. Da durfte am Schluss auch die Bayernhymne nicht fehlen.