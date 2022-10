Fahndung in Illerberg: Autofahrer verstößt gegen mehrere Vorschriften

Kein Führerschein, falsche Kennzeichen, drogentypische Auffälligkeiten: Bei der Kontrolle eines Autofahrers in Illerberg haben Polizisten einiges zu bemängeln.

Ein Auto drehe auf dem Gelände der Tankstelle an der Alten Ziegelei in Illerberg auffällig seine Runden: Diese Meldung ist am Donnerstagabend bei der Polizei Illertissen eingegangen. Eine Streife machte sich auf den Weg und fand das Fahrzeug wenig später im Rahmen der Fahndung im Riedlesweg. Dem Polizeibericht zufolge zeigte der 28 Jahre alte Fahrer bei der folgenden Kontrolle keinen Führerschein vor. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann gar keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Kontrolle in Illerberg: Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet

Zudem stellten die Polizisten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Der 28-Jährige musste folglich mit zur Blutentnahme. Des Weiteren waren an seinem Auto amtliche Kennzeichen angebracht, die jedoch nicht für das Tatfahrzeug ausgegeben worden waren. Die Kennzeichen waren zudem von der Zulassungsbehörde zur Entstempelung ausgeschrieben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem muss er sich wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Im Hinblick auf die Drogenbeeinflussung muss laut Polizeibericht noch das Ergebnis der Laboruntersuchung abgewartet werden. (AZ)