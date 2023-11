Gegen Auto getreten: 2000 Euro Schaden

Jemand hat ein geparktes Auto in Illerberg beschädigt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

In Illerberg hat jemand ein geparktes Auto beschädigt, vermutlich durch einen Fußtritt gegen den Kofferraumdeckel. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, in der Kornblumenstraße. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)