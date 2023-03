Jesusfigur zerbricht, weil Unbekannter Steine auf sie wirft

Die Polizei möchte herausfinden, wer eine Jesusfigur in Illerberg zerstört hat. Der Unbekannte bewarf sie mit Steinen.

Derzeit ist unklar, wer Steine gegen eine Jesusfigur in Illerberg geworfen hat. Die Figur, die auf einer Säule stand, zerbrach dadurch in zwei Teile. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Sonntag gegen 4.30 Uhr in der Witzighauser Straße.

Der Unbekannte trug die beiden Teile noch einige Meter weiter und ließ sie auf dem Gehweg in Richtung Obere Weiherstraße liegen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)