Krippenausstellung in Illerberg zeigt internationale Exponate

Was schenkt man einer Gemeinde, deren Kirche vor 330 Jahren geweiht wurde und die als Juwel schwäbisch-bayerischer Barockkunst gilt? Kirchenpfleger Martin Lieble hatte den Gedanken, zum Jubiläum der Illerberger St. Martinskirche eine Krippenausstellung zu veranstalten. Das allerdings ist leichter gesagt als getan, denn wer einmal eine Krippenschau vorbereitet hat, weiß um die akribische Arbeit, die damit verbunden ist. Die fragilen, meist in Seidenpapier gehüllten, winzigen Figuren müssen aus Kisten und Kästen hervorgeholt und ausgepackt werden, dazu Stallbauten und Landschaften. Dann wird alles zu einem Bild zusammengefügt. Da ist Geduld gefragt – und Fingerspitzengefühl.

Der Illerberger Krippenverein hat die Krippenschau organisiert

Lange bitten ließ sich der Verein Bayerischer Krippenfreunde Illerberg und Umgebung nicht – auch „wenn wir in diesem Jahr eigentlich keine Krippenausstellung geplant hatten“, sagt Vorsitzender Dietmar Schmid bei der Eröffnung im Pfarrheim. Aber die „Bergemer“ pflegen eine lange Tradition im Krippenbau, und so wurde der Gedanke zur Tat.

Tagelang wurde am Aufbau im Pfarrheim gearbeitet. Einschließlich der von Frauen gefertigten Klosterarbeiten sind jetzt 21 Exponate im Erdgeschoss und im ersten Stock zu sehen. Wie Vorsitzender Schmid bei einem Rundgang erklärt, gibt es außerordentlich vielfältige Darstellungsformen der Geburt Jesu. Orientalische Krippen stehen neben heimatlichen Krippen mit Schnee und ohne weiße Pracht oder in kleinen Bierfässern.

Auch Krippen aus Haiti oder Italien sind Teil der Ausstellung

Die meisten Krippen stammen aus Illerberg, sind entweder Vereinskrippen oder befinden sich in Privatbesitz. Einige stammen aus dem Nachlass verstorbener Illerberger Bürgerinnen und Bürger. Interessant sind auch die Herkunftsländer: Die wohl weiteste Reise hat eine Blockkrippe aus Haiti hinter sich. Sie wurde aus Tropenholz geschnitzt und bestand nur noch aus Bruchstücken. Sie wieder zusammenzusetzen war für Roland Binder eine Herausforderung, denn etwas Vergleichbares gibt es nicht.

Was immer wieder Bewunderung und Staunen erregt, sind Klosterarbeiten. Die kleinen, hauchdünnen Sterne und dekorativer Tischschmuck sind den Klöppelarbeiten zuzuordnen. Waltraud Erlebach und Roswitha Schrapp erweisen sich als wahre Künstlerinnen im Bereich der Handarbeitskunst. Besonders sind daneben auch Passionskrippen, wie das letzte Abendmahl. Der Blick bleibt aber auch an einer Dorfszenerie hängen, die zwar nicht als klassische Krippe einzustufen ist, aber durch ihre Machart in hellem Holz auffällt. Auch Fasskrippen sind zu sehen, die wohl wertvollste Krippe stammt aus Palermo, gestaltet von der Schnitzerin Angela Tripi. Sie wurde vom Verein erworben.

Die Exponate können noch bis zum 12. Januar im Illerberger Pfarrheim besichtigt werden

Um die Vereinskrippen haben sich Anton Bidell und Kurt Vogel verdient gemacht. Vor allem sei der vor wenigen Jahren verstorbene Bidell ein Kenner und Könner gewesen, sagt Schmid, ihn habe man alles fragen können. Ein Blick in die Vergangenheit: Vorsitzender Schmid erwähnt, dass Illerberg durch die Tatkraft des damaligen Pfarrers Christoph Zwerger zu einer Krippe kam, die aus der abgebrochenen Kapuzinerkirche in Weißenhorn stammt. Die Krippentradition reicht also bis ins Jahr 1806 zurück.

Aus heutiger Sicht sei es schwierig, vorauszusagen, wie sich die Krippenkunst entwickelt, erklärt Schmid. Das Interesse an der traditionellen Schnitzarbeit hält sich bei jungen Leuten in Grenzen. Aber gerade dem gemeinsamen Pflegen einer alten Kunst messen Schmid und seine Vereinsmitglieder große Bedeutung bei. Die Ausstellung in der Illerberger Pfarrkirche ist noch am Sonntag, 5. Januar, Montag, 6. Januar, und Sonntag, 12. Januar, geöffnet, jeweils von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Am Samstag, 4. Januar, und am Samstag, 11. Januar, jeweils von 14 Uhr bis 18.30 Uhr.