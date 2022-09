Vöhringen-Illerberg

15.09.2022

Illerberg bekommt eine neue Krippe mit Platz für 30 Kinder

Vertreter von Stadt, Kindergarten und Bauunternehmen versammelten sich gemeinsam mit Kindergartenkindern zum Spatenstich für die neue Krippe an der Grundschule Illerberg.

Lokal Die Stadt Vöhringen richtet zwei neue Krippenräume auf dem Gelände der Grundschule in Illerberg ein. In einem Jahr sollen die Kleinsten dort betreut werden.

Von Angela Häusler

Zwei neue Krippengruppen-Räume entstehen in den nächsten Monaten im Vöhringer Ortsteil Illerberg: Bis zum Sommer kommenden Jahres sollen am Grundschulgebäude neue Räumlichkeiten für die Krippe gebaut werden. Am Mittwoch trafen sich Vertreter der Kommune, der städtischen Kita St. Martin und der Grundschule sowie beteiligte Bauunternehmen zum offiziellen Spatenstich. Natürlich waren auch einige Kindergartenkinder dabei, die fröhlich das „Handwerkerlied“ samt kleiner Werkzeuge präsentierten.

