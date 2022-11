"Red Wednesday": Kirchen in Rot als Zeichen der Solidarität

Bundesweit sind am Mittwochabend Kirchen farbig angestrahlt worden, darunter auch St. Martin in Illerberg. Der Kaplan erläutert die Hintergründe der Aktion.

Die Verfolgung von Christinnen und Christen in aller Welt ist kein Thema aus der Vergangenheit. Täglich werden Menschen irgendwo auf der Welt wegen ihrer Religionszugehörigkeit Opfer von Hass und Gewalt. Die Aktion "Red Wednesday", also roter Mittwoch, hat bundesweit ein Zeichen gesetzt, um auf das bedrückende Thema aufmerksam zu machen.

So erstrahlte unter anderem die Illerberger St.-Martin-Kirche in der Farbe Rot. Sie liegt hoch auf dem Hügel und ist daher weithin sichtbar im Illertal. "Wir wollen auch in unserer Pfarreiengemeinschaft ein Zeichen der Solidarität mit den verfolgten Christen in der ganzen Welt setzen", sagt Kaplan Roland Kiechle. "Deshalb soll die Thematik ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden."

Der "Red Wednesday" ist eine Aktion von "Kirche in Not". Kiechle ergänzt: "Auch angesichts der angesagten Energiesparmaßnahmen sehen wir ein Solidaritätszeichen dieser Art als gerechtfertigt an." (ub)