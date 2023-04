Scheiben eingeworfen: Vandalismus in Illerberg

Die Polizei Illertissen ermittelt wegen einer Sachbeschädigung in Illerberg. Die Beamten bitten Zeugen, sich zu melden.

Bisher unbekannte Täter haben in Illerberg randaliert. An einem vom Vereinsheim genutzten Gebäude am Oberen Kellerbergweg warfen die Randalierer eine Fensterscheibe ein. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von 200 Euro.

Die Polizei Illertissen bittet nun Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Die Dienststelle ist erreichbar unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)