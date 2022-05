Die Musikkapelle Illerberg-Thal unterhält ihre Zuhörer in neuer Tracht

Plus Das Programm des Frühjahrskonzerts der Musikkapelle Illerberg-Thal deckt die ganze Bandbreite der Blasmusik ab. Dazu tragen auch zwei Jugendkapellen bei.

Fröhliche Aufbruchstimmung hat das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Illerberg-Thal geprägt. Denn Corona hatte, wie es Landrats-Stellvertreter Franz-Clemens Brechtel in seinem Grußwort formulierte, alle Blasmusikfreundinnen und -freunde „auf Entzug gesetzt“. Erstmals komplett in neuer Tracht und mit zwei Jugendkapellen mit zahlreichen Neubesetzungen wurde ein Programm geboten, das die ganze Bandbreite der aktuellen Blasmusik umspannte.