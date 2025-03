Überall im Landkreis und darüber hinaus loderten am Samstag- und Sonntagabend die Funkenfeuer als Zeichen dafür, dass der Winter nun seine Herrschaft verloren hat. Im Vöhringer Stadtteil Thal halfen Feuerwehr, Böllerschützen und Musikkapelle zusammen, um dem äußerst zahlreichen Publikum einen romantischen und geselligen Abend zu bereiten. Nach dem Anschießen durch die Böller des Schützenvereins Illerberg-Thal mit Solo, Reihenfeuer und Salut kamen fünf Gruppen der Kinder- und Jugendfeuerwehr im Sternmarsch zum großen Holzstoß an der Unteren Weiherstraße, um begleitet von der Musikkapelle das Feuer zu entzünden. Bald stand der große Holzhaufen in Vollbrand, und so dauerte es auch nicht lange, bis die Hexe als Symbol für all die dunklen Geister der Winterzeit Feuer fing.

Illerberg-Thal Funkenfeuer vertreiben den Winter Wilhelm Schmid Icon Favorit Icon Favorit speichern