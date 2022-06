Illerberg-Thal

12:00 Uhr

Was könnte aus dem ehemaligen Reiterhof in Thal werden?

Zwei neue Krippengruppen sollen bei der Grundschule in Illerberg entstehen.

Lokal Vöhringens Bürgermeister Neher ist offen für Vorschläge zur Neugestaltung der Ortsmitte. Bei der Bürgerversammlung in Illerberg gibt es wenig Kritik.

Von Angela Häusler

Die Illerberger sind ziemlich zufrieden – jedenfalls, wenn es nach den Rückmeldungen in der Bürgerversammlung des Vöhringer Ortsteils geht: Offene Fragen gab es kaum. Vor knapp 30 Zuhörern berichtete Bürgermeister Michael Neher am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle aus der Kommunalpolitik.

