Illerberg

Um die Marienkapelle kümmert sich die ganze Nachbarschaft

Die kleine Kapelle an der Heerstraße in Illerberg stammt aus dem Jahr 1862. Seit Jahrzehnten kümmern sich Nachbarn und die Illerberger Familie Roth um das kleine Gotteshaus.

Von Ursula Katharina Balken

Die Illerberger Bürger haben zu der kleinen Kapelle am Rand der Heerstraße eine besondere Beziehung. Sie steht seit 1862 an diesem Platz, umrahmt von Bäumen und Rasen und ist für manche Menschen ein Ort für ein stilles Gebet. Seit Generationen, so ist in der Illerberger Chronik nachzulesen, kümmert sich Familie Roth um das kleine Gotteshaus. Nachbarinnen schließen im Wechsel das kleine Kirchlein morgens auf und abends wieder zu.

