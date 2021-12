Unbekannte beschmieren Illerberger Grundschule

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die Fassade der Grundschule mit Symbolen versehen. Die Polizei vermutet Kinder oder Jugendliche hinter der Tat.

Die Fassade sowie eine Tischtennisplatte der Grundschule Neue Welt in Illerberg sind in der Nacht zum Mittwoch beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr. Unbekannte schmierten mit Farbe Buchstaben und Zahlen auf die Wand und das Spielgerät. Eine Botschaft könne dahinter nicht erkannt werden, so die Polizei.

Offensichtlich handle es sich bei den Tätern um Kinder oder Jugendliche. Ein Tatzusammenhang mit der weiteren Sachbeschädigungsserie, die die Illertisser Polizei derzeit beschäftigt, ist nicht zu erkennen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)