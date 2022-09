Unbekannte Person schlägt in Illerberg die Heckscheibe eines Autos ein

In der Witzighauser Straße in Illerberg ist ein geparktes Auto beschädigt worden. Aus dem Wagen wurde aber offensichtlich nichts gestohlen.

Zwischen 20 und 21.30 Uhr ist am Dienstagabend in der Witzighauser Straße in Illerberg an einem Ford Fiesta die Heckscheibe eingeschlagen worden. Weder über den Täter noch über das Tatwerkzeug liegen Erkenntnisse vor. Nach Polizeiangaben wurde aus dem Fahrzeug offensichtlich nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise auf die Person, die die Tat ausgeführt hat, nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)