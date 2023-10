Unbekannte stehlen Wahlplakate in Illerberg

Das Fehlen der Wahlwerbung Illerberg ist offenbar erst nach der Landtagswahl aufgefallen.

In Illerberg haben Unbekannte Wahlplakate gestohlen. Ob das vor oder nach der Wahl am vergangenen Sonntag passiert ist, scheint nicht klar zu sein. Die Polizei gibt als Zeitraum für das Verschwinden der Plakate, die im Bereich der Bahnhofstraße sowie dem Sandbergweg hingen, zwischen Ende August und 11. Oktober an. Zeugenhinweise an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)