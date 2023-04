Unbekannter sprüht Hakenkreuze auf Schilder in Illerberg

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Täter, der an mehreren Stellen in Illerberg verfassungswidrige Graffitis hinterließ.

Ein unbekannter Täter hat im Illerzeller Weg im Vöhringer Ortsteil Illerberg mehrere Hakenkreuze mit schwarzer Farbe auf Schildern am Ortseingang angebracht. Auch im Wiesgehrenweg wurde eine Garage besprüht. In der Bergstraße beschädigte der unbekannte Täter dann noch ein Auto mit schwarzer Farbe. Das teilt die Polizei mit, die derzeit von einem Gesamtsachschaden von circa 1100 Euro ausgeht. Die Graffitis tauchten in der Nacht zum Freitag, 21. April, auf.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)