Unfall in Illerberg: Auto rollt rückwärts und prallt gegen Baum

Beim Tanken in Illerberg sichert ein Autofahrer seinen Wagen nicht gegen Wegrollen. Das Fahrzeug macht sich selbstständig, es entsteht erheblicher Sachschaden.

Ein Gesamtschaden in Höhe von 4600 Euro ist am Freitagabend bei einem Unfall in Illerberg enstanden. Wie die Polizei mitteilt, betankte ein 20 Jahre alter Mann sein Auto an der Tankstelle bei der Anschlussstelle der Autobahn. Allerdings hatte er die Handbremse nicht angezogen und sein Fahrzeug somit nicht gegen Wegrollen gesichert.

Der Wagen setzte sich rückwärts in Bewegung und rollte das Gefälle hinunter. Mit der linken Heckseite prallte das Auto gegen einen Baum. (AZ)