Verein Bayerischer Krippenfreunde Illerberg und Umgebung

Nach der Sommerpause sind die Krippenfreunde Illerberg in die neue Krippensaison gestartet. Ab sofort finden wieder regelmäßig, jeden Montag ab 18 Uhr die Schnitz-, Werk- und Handarbeitsabende im Vereinsheim in Illerberg, Oberer Kellerbergweg 6, statt. Hierzu sind auch Gäste, die Freude am Krippenbau, Schnitzen, Klöppeln, Herstellen von Klosterarbeiten oder am jahreszeitlichen Basteln haben, ganz herzlich eingeladen.

