Illerberg/Vöhringen

vor 25 Min.

Illertal Cowboys veranstalten weiter Konzerte: "Wir leben noch!"

Plus Die wunderbaren Wohnzimmerkonzerte in Illerberg nehmen wieder kräftig an Fahrt auf. Es ist vieles beim Alten geblieben, doch ein bisschen was hat sich verändert.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Es ist einfach mal wieder Zeit, am erstaunlichsten internationalen Konzertort weit und breit vorbeizuschauen, dem alten Sportheim in Illerberg. Dort veranstalten bekanntlich die Illertal Cowboys ihre legendären Wohnzimmerkonzerte – und die nehmen jetzt wieder so richtig Fahrt auf. "Wir leben noch", sagt denn auch der Vereinsvorsitzende Herbert Schildhammer, der für dieses Jahr wieder einiges vorhat.

Schön, dass es im Sportheim immer noch so ist wie früher, mit Leberkässemmeln, langen Biertischgarnituren, dem unverwüstlichen Sheriff Schildhammer als Organisator und einer großartigen Band in der Ecke. Diesmal stehen da fünf Herren aus Schottland, die aber einen sehr traditionellen, klassischen Country-Sound pflegen, Westernhut-Musik eben. Aber John Miller & His Country Casuals, die bereits 2009 hier aufgetreten sind, verzichten auf anbiedernde Verkleidung und spielen dafür so gut, dass auch altgediente Country Experten im Publikum anerkennend nicken. Das Sportheim ist mit rund 60 Frauen und Männern brechend voll, die Stimmung bestens, zumal die Band gegen Ende die Rockabilly-Sau rauslässt und als allerletzte Zugabe noch eine reichlich aufgekratzte Version von Johnny Cashs "Folsom Prison Blues" raushaut. Da steigt die Temperatur im ohnehin sehr gut geheizten "Wohnzimmer" noch um ein paar Grad an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen