Wohnungen für Kita- und Schulpersonal? "Schräge Diskussion" um Neubau in Illerberg

Es muss mehr bezahlbarer Wohnraum angeboten werden – deswegen halten die Stadträte in Vöhringen auch an einem Neubauprojekt in Illerberg fest. Doch einig sind sie sich nicht.

Ein Bauvorhaben der Kommune wurde in der jüngsten Sitzung des Vöhringer Stadtrats lebhaft diskutiert: ein Haus mit sechs Wohneinheiten in der Weißenhorner Straße im Ortsteil Illerberg, in dem bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll. Der Vorschlag der CSU, das Gebäude nicht als Projekt der kommunalen Wohnraumförderung anzugehen, sondern dort Wohnungen für städtische Angestellte vorzusehen, bekam aber keine Mehrheit.

Es sei sinnvoll, im Hinblick auf den Mangel an Personal in örtlichen Kitas und Schulen in dem Haus Dienstwohnungen zu schaffen, um womöglich die Attraktivität der Jobs zu vergrößern, erörterte Bernhard Thalhofer (CSU). Die Christsozialen hatten bezüglich der Dienstwohnungen einen eigenen Antrag gestellt.

CSU sieht zu wenige Stellplätze gegeben

Thalhofer störte sich zudem an der Anzahl der Stellplätze – einer pro Wohnung sei zu wenig. Der Parkdruck in der Weißenhorner Straße sei sowieso zu hoch, der Neubau verschärfe die Situation noch. Die von ihm befragten Anwohner hätten diesbezüglich ebenfalls Befürchtungen, zudem gebe es in der Straße "kritische Kurven". Der geplante Bau mit drei Stockwerken sei den Nachbarn zu massiv. Fraktionskollege Markus Prestele pflichtete bei – es brauche besondere Anreize, um die benötigten Fachkräfte für städtische Einrichtungen zu bekommen. Die Teilnahme an dem Förderprogramm, das die Vergabe der Wohnungen an Mieter mit niedrigem Einkommen koppelt, beschränke die Möglichkeiten hingegen zu sehr, "da binden wir uns extrem".

Das kommunale Wohnraumförderungsprogramm des Landes unterstützt Städte und Gemeinden bei der Schaffung von Mietwohnungen für Menschen, deren Einkommen für den normalen Wohnungsmarkt nicht ausreicht. Den Bau solcher Wohnungen bezuschusst der Freistaat mit 30 Prozent der förderfähigen Kosten.

Das bereits im Vöhringer Bauausschuss vorberatene und positiv beschiedene Bauvorhaben an der Weißenhorner Straße 21 besteht aus einem Gebäude mit sechs Zwei- bis Dreizimmerwohnungen sowie Grünflächen und Parkplätzen anstelle eines unbewohnten Altbaus. Die Stadt schätzt die Baukosten auf 1,5 Millionen Euro.

Dienstwohnungen kommen nicht bei allen Räten gut an

Die Idee von Dienstwohnungen in dem Haus gefiel auch anderen Räten. Damit falle aber das Förderprogramm aus, so Timo Söhner von der Stadtverwaltung, denn die Einkommensgrenzen dafür lägen im niedrigen Bereich. Bürgermeister Michael Neher war offen für beide Möglichkeiten.

Werner Zanker (SPD) wollte auf die Förderung nicht verzichten, Christian Lepple (Grüne) sah es ähnlich: Vöhringen brauche bezahlbaren Wohnraum. Er könne sich sogar mit mehr Parkplätzen auf der Grünfläche am Haus anfreunden, aber nur, wenn dort auch Wohnungen mit niedrigen Mieten entstünden, sagte Lepple.

"Eine schräge Diskussion" kommentierte Ludwig Daikeler (SPD), es brauche bezahlbaren Wohnraum in allen Ortsteilen, der soziale Frieden in Illerberg werde dadurch wohl kaum bedroht sein. Wenn es um Dienstwohnungen für Erzieher und Pädagogen gehe, könne die Stadt solche genauso gut auf dem normalen Markt anmieten, fand Thomas Boxhammer (Grüne). Am Ende ging der Beschluss, das Haus auf Grundlage der vorliegenden Entwürfe weiter zu planen, mit 15:6 Stimmen durch.