Wird das ehemalige Brauereiareal in Illerberg zum Wohngebiet?

Das Kellerberg-Areal in Illerberg ist derzeit als Mischgebiet ausgewiesen. Stadträte der CSU halten das für falsch und fordern, den Bebauungsplan zu ändern.

Das 4200 Quadratmeter große ehemalige Brauereiareal in Illerberg ist nach bisherigen Vorgaben nur für Gewerbebetriebe, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke vorgesehen. Mitglieder der CSU-Fraktion im Vöhringer Stadtrat wünschen sich eine Prüfung und Änderung des Bebauungsplans. Sie sind der Meinung, dass dort ein Wohngebiet geschaffen werden sollte.

Aus einer Anfrage von Stefanie Bilmayer-Frank, Bernhard Thalhofer und Georg Thalhofer an die Stadtverwaltung geht hervor, dass die Ausweisung als Mischgebiet mit einer Überschreitung der Lärmschutzgrenzwerte begründet worden sei und daher ein allgemeines Wohngebiet auf dem Kellerberg-Areal unzulässig wäre. Als Argument sei die Nähe zur Autobahn angeführt worden. Weiter sei zu berücksichtigen, dass die nähere Umgebung aufgrund der Bebauung und Nutzung eher als ein allgemeines Wohngebiet anzusehen sei. "Durch die Ausweisung als Mischgebiet wird die Belastung der Wohnbevölkerung hier auch nicht geringer", schreiben die Fraktionsmitglieder. Zudem vertreten sie die Auffassung, dass das Gebiet nur eingeschränkt über innerörtliche Straßen erreichbar sei und eine gewerbliche Nutzung dadurch erschwert werde.

Die Vöhringer Stadtverwaltung soll mit übergeordneten Behörden verhandeln

Weitere Wohnbebauung auf dem Areal würde sich nicht nur positiv auf den Lärmschutz auswirken, sondern auch dem Mangel an Wohnraum etwas entgegensetzen. "Das Brachliegen lassen dieses Areals ist ökologisch wie ökonomisch nicht tragbar", schreiben die CSU-Stadträte. Zudem habe der Grundstückseigentümer bereits Vorschläge zur Wohnbebauung im Bauausschuss vorgelegt. "Die Einstufung des ehemaligen Brauereiareals als Mischgebiet erfolgte ausschließlich auf juristischen Grundlagen, die von vielen Illerberger und Thaler Bürgerinnen und Bürgern nicht nachvollzogen werden können", heißt es darüber hinaus in der Anfrage.

Um das Wohngebiet auf dem Kellerberg-Areal möglich zu machen, bitten die CSU-Mitglieder die Stadtverwaltung darum, mit dem Landratsamt und der Regierung von Schwaben zu verhandeln. Bei Bedarf solle auch auf die übergeordneten Ministerien in München und Berlin zugegangen werden.

Dieter Brocke ( CSU) nutzte jüngst die Gelegenheit im Stadtrat, um darauf aufmerksam zu machen, dass auch in Illerzell seniorengerechtes Wohnen benötigt werde. Er regte an, dies bei geplanten Wohnbauprojekten in dem Ortsteil nicht zu vergessen. (AZ)