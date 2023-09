Bauernhofmuseum Illerbeuren sucht eine Apfelkönigin oder einen Apfelkönig

Zum ersten Mal wird beim Obsttag im Schwäbischen Bauernhofmuseum eine Krönung stattfinden. Was Bewerberinnen und Bewerber dafür mitbringen müssen.

Der alljährliche Obsttag des Bauernhofmuseums in Illerbeuren findet am Sonntag, 1. Oktober, statt. Neben vielen Vorführ- und Mitmachprogrammen, die sich mit der Verwertung und Nutzung vielfältiger Obstsorten beschäftigen, wird dieses Jahr erstmalig eine Apfelhoheit gekürt.

Der Spätsommer kündigt sich an und mit ihm eine Fülle an Obst. Verschiedene Experten aus dem Obst- und Gartenbau erklären den Besuchern am Sonntag, dem 1. Oktober zwischen 10 Uhr und 17 Uhr, weshalb es ein Gewinn ist, alte und vielfältige Obstsorten im Garten anzubauen. Als besondere Mitmachaktion sucht das Museum dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte des Obsttages eine Apfelkönigin oder einen Apfelkönig.

Aufgerufen sind alle Interessierten, die ein Auge für Ästhetik, einen feinen Geschmackssinn und handwerkliches Geschick unter Beweis stellen möchten. Anhand von drei Aufgaben wird zwischen 14 und 15.30 Uhr von einer Jury entschieden, wer den Titel Apfelkönigin oder Apfelkönig 2023 tragen und einen Hauptgewinn mit nach Hause nehmen darf. Besucher des Obsttages können den Wettbewerb und der anschließenden Kür der Kandidaten folgen.

Apfelkönigin oder Apfelkönig müssen in Illerbeuren leckeren Kuchen backen

Eine der drei Aufgaben ist es, einen besonders leckeren Apfelkuchen zu backen. Dieser wird vor Ort von der Jury verköstigt und bildet unter den Punkten: Geschmack, Optik und Handwerk die erste der drei Herausforderungen. Das Museum bittet interessierte Bewerber um eine Anmeldung bis zum 17. September. „Aus organisatorischen Gründen freuen wir uns über zahlreiche Anmeldungen im Vorfeld“, erklärt Julia Hager, Abteilungsleiterin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Mit dem eigenen, ganz besonderen Apfelkuchenrezept und einer kurzen Beschreibung, weshalb genau dieser Kuchen zum Titel der Apfelhoheit verhelfen kann, können sich alle Interessierten ab 16 Jahren postalisch oder per E-Mail info@bauernhofmuseum.de beim Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren anmelden. Aufgrund der begrenzten Anzahl von zehn Plätzen werden diese nach Eingang der Anmeldung vergeben. (AZ)