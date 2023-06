Aktion zur Kirchensanierung: Wer möchte Dachplatten-Pate werden?

Um Geld für die Innensanierung der Illereicher Kirche zu sammeln, hat das Helferteam eine ungewöhnliche Aktion gestartet. So können Interessierte mitmachen.

Mit einer originellen Idee sammelt das "Team Innenrestauration Mariä-Himmelfahrt-Kirche Illereichen" Geld für die Innensanierung des Gotteshauses. Wer möchte, kann dort "Dachplatten-Pate" werden. Wie das funktioniert? "Dachplatte rückseitig nach eigenem Textwunsch signieren und dann auf dem Dach der Mariä-Himmelfahrt-Kirche Illereichen verewigt sein", heißt es dazu von dem ehrenamtlichen Team, das es sich seit mehr als zwei Jahren zur Aufgabe gemacht hat, Geld für die Restaurationsarbeiten zu sammeln.

Mit einer Spende ab zehn Euro ist die Teilnahme möglich

Die Dachplatten stammen tatsächlich vom Kirchendach. Dort läuft derzeit die Außensanierung und der Dachstuhl wird gerichtet. Dafür wurden Dachziegel abgenommen, diese sollen später wieder verlegt werden. Mit der zwischengelagerten Dachbedeckung entstand die Idee, eine Dachplatten-Aktion zugunsten der Kirche zu starten. Wünsche, Gedanken, Sprüche, eine Nachricht, gar ein Passwort oder einfach der Name – was auf die Rückseite der Platte geschrieben wird und so für die Nachwelt erhalten werden soll, bleibt der jeweiligen Person überlassen.

Mit einer Spende ab zehn Euro ist eine Teilnahme an der Aktion möglich. Passende Stifte zum Beschriften liefert das Team. Noch bis 21. Juni besteht die Möglichkeit, Dachplatten-Pate zu werden. Interessierte können sich in Altenstadt und Illereichen jeweils nach den Gottesdiensten melden.

