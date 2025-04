Der bunte Markt in lllereichen läutet den Frühling ein

Der traditionelle Illereicher Frühjahrsmarkt eröffnet jedes Jahr die Reihe dieser Märkte in unserer Region. So regte dort am Sonntagnachmittag wieder ein buntes Marktgeschehen im historischen Kern des Altenstadter Ortsteils. Die Sonne schien dabei die ganze Zeit ungetrübt von einem blauen Himmel und viele nutzten den Markt für einen Ausflug, zum Bummeln und Einkaufen.

Zwischen Ständen voller Kleidung, selbstgemachten Handarbeiten oder auch einer Auswahl an verschiedenen Leckereien duftete es nach frisch gebrannten Mandeln und herzhaften warmen Würstchen. Bestückt mit fertig gebundenen Blumensträußen oder auch österlichen Gestecken war der Stand von Christiane und David Schlüter ein frühlingshafter Blickfang. „Blumen sind gut für die Seele und verschönern das Leben“, heißt das Motto der Floristin, die mit ihrer „Floristik Werkstatt Schlüter“ seit Anfang 2024 in der Memminger Straße in Altenstadt ihr Geschäft betreibt.

Ein Frühlingsgruß zum „mit nach Hause-Nehmen“

Einen bunten Frühlingsgruß konnte man auch beim Stand der Gartenfreunde Altenstadt mit nach Hause nehmen. Bei ihnen gab es ein buntes Angebot an herrlichen Frühlingsblumen zum selber Tätigwerden und Einpflanzen. Flohmarktstände mit ihrem Sammelsurium sind immer auch ein Hingucker. Wer beim gestrigen Frühjahrsmarkt ein Schnäppchen ergattern wollte, konnte dies etwa am Flohmarktstand von Reinhold Springer tun. Blank polierte Kristallgläser, die in der Sonne funkelten, alte Krüge, eine ganze Reihe an Kochtöpfen oder auch Asterix und Obelix-Hefte gehörten zu seinem Sortiment.