Der Frühjahrsmarkt in Illereichen eröffnet die Marktsaison

Kaufleute und Vereine sind beim ersten Markt in der Region aktiv. Das erwartet die Besucher in Illereichen.

Mit dem Illereicher Frühjahrsmarkt startet traditionell die Reihe dieser Märkte in unserer Region. Am Sonntag, 26. März, ist es heuer wieder so weit und zum Markt in Illereichen ist von 10 bis 17 Uhr Bummeln und Einkaufen in dem Altenstadter Ortsteil angesagt.

Rund 15 Kaufleute werden ein vielseitiges Warensortiment bieten. Mit dabei sind etwa Lederwaren, Geschenk- und Dekoartikel, Feinkost, Kinderbekleidung, Mineralien, selbst gemachte Handwerkskunst, Schnäpse, Kleidung, Süßwaren, Haushalts- und Staubsaugerzubehör.

Vereine sind beim Frühjahrsmarkt in Illereichen aktiv

Und auch die Vereine sind wieder aktiv. Der Verein der Gartenfreunde Altenstadt und deren Jugendgruppe, das „Junge Gemüse“, sorgen mit einer Wurstbude und einem Crêpesstand für das leibliche Wohl der Gäste. Zudem gibt es bei den Gartenfreunden Frühjahrsblumen im Angebot

Der Turnverein Illereichen bietet ab 11 Uhr im Feuerwehrhaus einen Mittagstisch an. Ergänzend dazu gibt es Kaffee und hausgemachte Kuchen vom „Team Innenrestauration Illereicher Kirche“. Zusätzlich bietet das ehrenamtliche Team auf dem Markt selbst hergestellte Leckereien und Präsente sowie Dekoartikel für drinnen und draußen an. Erstmalig stellen sie auch eine Sektbar auf. Aber auch andere Kaltgetränke sind im Angebot. Von Illereicher Künstler gemalte Bilder können erworben werden, dessen Erlös ebenfalls in die Innensanierung der Illereicher Kirche fließt. (zisc)