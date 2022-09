Illereichen

vor 51 Min.

Die Feuerwehr in Illereichen darf nun ihr neues Haus beziehen

Lokal Bei einem Festakt für geladene Gäste wird das neue Feuerwehrhaus in Illereichen eingeweiht. Der Bau hat rund 1,3 Millionen Euro gekostet.

Von Armin Schmid

Das neue Feuerwehrhaus in Illereichen ist während eines Festakts in der Fahrzeughalle offiziell in Dienst gestellt worden. Bürgermeister Wolfgang Höß betonte, dass dies hauptsächlich auch das Verdienst der Illereicher Feuerwehrmitglieder ist und das gelungene Resultat einer großen Gemeinschaftsleistung. „Das ist das Ergebnis eines enormen ehrenamtlichen Engagements.“ Allein die stattliche Anzahl von 850 ehrenamtlichen Arbeitsstunden mache deutlich, wie viel Herzblut und Engagement die Mitglieder der Feuerwehr in das Bauprojekt eingebracht haben. Der Weg dahin sei alles andere als leicht und mit vielen Stolpersteinen versehen gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .