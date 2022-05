Gruft gibt weitere Geheimnisse preis: Was Forschende gefunden haben

Plus Forschende haben die unterirdische Grabstätte der Grafen von Limburg-Styrum erneut unter die Lupe genommen. Das haben sie dabei gefunden.

Sie zählt nach wie vor zu den geheimnisvollsten Orten in der Region: Die Gruft in Illereichen mit ihren teils mumifizierten Überresten einstiger Herrscher. Amelie Alterauge hat schon einige der Geheimnisse dort gelüftet - die Forscherin hatte die unterirdische Grabstätte der Grafen von Limburg-Styrum nämlich bereits 2018 als Teil ihrer Doktorarbeit untersucht. Jetzt ist die Forscherin wieder zurückgekehrt, um der Gruft weitere Geheimnisse zu entlocken - und brachte dazu Unterstützung mit.