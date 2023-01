Einbrecher stiehlt an Silvester Schmuck aus einem Wohnhaus

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in Illereichen um Hinweise. Der Täter nutzte die Abwesenheit der Bewohner aus, doch ein Hund war noch im Gebäude.

Eine unbekannter Person ist am Silvesterabend in ein Einfamilienhaus in Illereichen eingebrochen. Sie erbeutete Schmuck und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Die Polizeiinspektion Illertissen wurde gegen 22 Uhr über die Tat informiert. Laut Polizeibericht waren die Eigentümer im Zeitraum zwischen 16.30 und 22 Uhr nicht zu Hause. Das nutzte die unbekannte Person aus, um über die Garage durch ein Fenster in das Wohnhaus zu gelangen. Nachdem der Hund im Erdgeschoss auf den Eindringling reagierte, flüchtete der Täter über ein Fenster in unbekannte Richtung. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei Hinweisen auf den Täter und den Tathergang unter der Rufnummer 07303/9651-0 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)