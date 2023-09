Feuerwehr Illereichen hilft Radler-Gruppe aus der Patsche

Ein Unwetter im Juli hatte eine Gruppe Radfahrer aus Berkheim eiskalt erwischt. Hilfe gabs bei der Feuerwehr - und die bekam jetzt ein Dankeschön.

Vor kurzem fand der „Tag der offenen Tür“ der Freiwilligen Feuerwehr Illereichen statt. Zu den Gästen gehörte auch eine Gruppe der „Radfreunde Berkheim“. Von ihnen bekam der Illereicher Kommandant Albert Jäckle eine Karte überreicht. „Wie wunderbar sind Menschen, die Dinge einfach tun, ohne darauf bedacht zu sein, was für sie selbst dabei raus springt“, stand darauf. 15 Personen hatten mit Vornamen unterschrieben. Mit der Karte sowie einem Geschenk bedankten sie sich für die Hilfe, die sie am 17. Juli von ihm erhalten hatten.

Denn am Nachmittag dieses Tages tobte über der Region ein heftiges Gewitter mit Starkregen und Hagel. Die radsportbegeisterten Frauen und Männer waren auf dem Heimweg von ihrem Ausflugsziel Matzenhofen zurück nach Berkheim. Ihre Tour wurde in Illereichen dann jäh unterbrochen, denn das Unwetter brach los. Unter dem „Großen Tor“ in Illereichen suchten sie Schutz vor den heftigen Niederschlägen und den Gewitterblitzen. Der Illereicher Kommandant sah die Truppe zufällig und zögerte nicht. Er lud die inzwischen durchnässten Radlerinnen und Radler ins dortige Feuerwehrhaus ein, wo sie sich dann stärken und etwas erholen konnten.

Sie hätten das unerwartete Hilfsangebot zunächst gar nicht glauben können, es dann aber gerne und froh angenommen, erzählt Kommandant Albert Jäckle. „Später wurden sie abgeholt“, berichtet er weiter. Die Feuerwehr selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits im Einsatz, denn Bäume waren umgestürzt und Keller vollgelaufen. Vom Tag der offenen Tür musste die Truppe dann nicht mehr abgeholt werden. Denn es war ein herrlicher Sonnentag für eine Radtour zurück nach Berkheim. (zisc)