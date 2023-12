Für ihre Kirche scheuen die Illereicher keine Mühen und Höhen

Plus Vor knapp drei Jahren hat sich das "Team Innenrestauration Kirche Illereichen" formiert. Die Mission: der Erhalt ihres Gotteshauses. Das hat sich seitdem getan.

„Gemeinsam schaffen wir das“ – mit diesem Motto startete vor bald drei Jahren das ehrenamtliche „Team Innenrestauration Kirche Illereichen“ seine Initiative. Seitdem haben sie von vielen Seiten Unterstützung erhalten. Ein großer fünfstelliger Betrag kam so inzwischen zusammen. Zum Erhalt ihrer Kirche wurden die Mitglieder nun sogar in luftiger Höhe aktiv.

„Die Liebe zu diesem wunderschönen Bauwerk, der Glaube, dass wir es gemeinsam schaffen und die Hoffnung auf Unterstützung“, so definiert das Team seit Frühjahr 2021 ihre Motivation. Mit Stefan Partsch, Sonja Zinth-Gayer, Sabine Glass-Wiest, Gaby Gugler, Brigitte Schuhmacher, Rosi Weber, Tobias Wiest und Kirchenpfleger Andreas Karletshofer fanden damals acht Personen zusammen. Inzwischen gehören auch Thomas Ahr und Katrin Scheu dazu.