Jetzt geht es endlich los mit der Kirchensanierung in Illereichen

Plus Die Bauarbeiten an der Kirche Mariä Himmelfahrt haben begonnen. Ohne das große ehrenamtliche Engagement vor Ort hätte das nicht funktioniert.

Die Beharrlichkeit hat sich gelohnt: Die Illereicher Kirche Mariä Himmelfahrt umgibt außen seit Kurzem ein mächtiges Baugerüst. Unübersehbares Zeichen, dass die schon lange anstehenden Sanierungsmaßnahmen beginnen. „Wir können es kaum glauben, aber die dringend notwendige Instandsetzung des Dachstuhls inklusive des Außenanstrichs gehen nun endlich los“, sagt dazu die Verwaltungsleiterin Johanna Roth. Und auch im Kircheninnern beginnen Arbeiten. Es sind Maßnahmen, die hier ohne ehrenamtliches Engagement gar nicht möglich geworden wären.

Das Instandsetzungsvorhaben für die Dach- und Außensanierung habe verschiedene Genehmigungsverfahren der Diözese durchlaufen müssen, erklärt die Verwaltungsleiterin. Das habe Jahre gedauert. Hinzu kommt, dass es sich bei der Illereicher Kirche „nur“ um eine Filialkirche der Altenstadter Pfarrei Zum Guten Hirten handelt. Denn nach dem neuen Priorisierungsplan der Diözese haben Sanierungsmaßnahmen an Pfarrkirchen Vorrang vor Filialkirchen. Noch Anfang des Jahres sei unklar gewesen, ob man mit den Arbeiten beginnen könne. Doch das Projektmanagement, ebenso wie die neu eingerichtete Vergabestelle der Diözese, haben dann zugestimmt.