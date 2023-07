Illereichen

Klassik zwischen Baugerüsten und Werkzeug

Unter der Leitung von Christian Romanitan entführte das Dellmensinger Streichorchester in die Welt der klassischen Musik. Am Klavier überzeugte Marion Kacek.

Plus Das Baustellenkonzert in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Illereichen war in mehr als einer Hinsicht außergewöhnlich. Das Spendenkonto für die Sanierung wächst.

Von Zita Schmid

Wenn zwischen Baugerüsten und Abdeckplanen hochkarätige Werke klassischer Musik erklingen, so ist das schon etwas Außergewöhnliches. In der Illereicher Kirche Mariä Himmelfahrt war dies der Fall und das hier stattgefundene Konzert des Dellmensinger Streichorchesters wurde am Ende mit stehendem Applaus belohnt. Aber nicht nur das war und ist an der Sache außergewöhnlich.

Wolfgang Amadeus Mozart war Salzburger Musiker und Komponist der Wiener Klassik. Seine Werke gehören zu den Bedeutendsten im Repertoire klassischer Musik. Jan Dismas Zelenka gilt als böhmischer Barockmeister. Antonio Lucio Vivaldi war ein italienischer Komponist, bedeutender Violinist des Barocks und römisch-katholischer Priester. Diese Namen zusammen mit dem noch lebenden deutschen Musiker Joachim Johow, dessen Eigenkompositionen inzwischen weit über 1000 an der Zahl sein sollen, standen auf dem Programmblatt zum Konzert. So verwunderte es nicht, dass die Besucherinnen und Besucher, die in den, durch bauliche Maßnahmen nicht abgesperrten Bänken der Kirche Platz fanden, das Orchester erwartungsvoll und mit Beifall begrüßten.

