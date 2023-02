Polizisten finden bei Durchsuchung in Illereichen Cannabisblüten

Ein 31-Jähriger bewahrt in seinem Zimmer Rauschgiftutensilien und Gegenstände auf, die unter das Waffengesetz fallen. Die Polizei stellte sie jetzt sicher.

Polizisten haben am Montagnachmittag an einer Wohnung in Illereichen geklingelt, um wegen eines nicht näher genannten Anliegens Rücksprache zu halten. Als ihnen eine Frau die Türe öffnete, nahmen die Beamten einen deutlichen Marihuanageruch wahr. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Polizisten finden in Illereichen unter anderem Cannabisblüten

Wie sich schnell herausstellte, kam der Geruch aus dem Zimmer eines 31-jährigen Mannes. Bei der Durchsuchung des Raumes entdeckten die Beamten Cannabisblüten, Rauschgiftutensilien und verschiedene Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen. Diese stellten sie sicher. (AZ)