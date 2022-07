Sattelzug bleibt in Illereichen in Tor stecken

Ein 31-Jähriger fährt mit seinem Sattelzug auf einer für Großfahrzeuge gesperrten Straße - und bleibt prompt mit dem Fahrzeug stecken.

Ein 31-Jähriger ist in Illereichen mit seinem Sattelzug stecken geblieben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug verbotenerweise auf der Großtorstraße in nördlicher Richtung. Am Tor wollte er nach rechts in die Marktstraße einbiegen, blieb jedoch mit seinem Auflieger im Torbogen stecken. So verursachte der Kraftfahrer einen Schaden von 5000 Euro. Sein Auflieger wurde nur geringfügig in Mitleidenschaft gezogen.

Der verständigte Bauhof begutachtete den Schaden und schloss eine Beeinträchtigung der Statik aus. Da der 31-Jährige keinen festen Wohnsitz im Inland hat, wurde wegen der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Mann bezahlte das Bußgeld in dreistelliger Höhe und konnte anschließend weiterfahren. (AZ)