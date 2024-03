Unbekannter schlägt nachts bei Illereichen mit Holzstück gegen Haustür

Mit massiver Gewalt hat sich jemand an einem Wohnhaus bei Illereichen zu schaffen gemacht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.

Mit massiver Gewalt und einem Holzstück hat jemand bei Illereichen eine Haustür demoliert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen. Der Unbekannte begab sich mit einem Fahrrad zu einem freistehenden Einfamilienhaus außerhalb des Altenstadter Ortsteils. Dort stellte er sein Rad ab, nahm ein am Wegesrand liegendes Holzstück und ging zielstrebig zur Eingangstür. Dann schlug er damit mit aller Kraft gegen die Tür, wodurch ein Glaselement zersplitterte und das Türschloss beschädigt wurde. Eine Alarmanlage löste aus und der Täter flüchtete unerkannt.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung bei Illereichen laufen

Die im Haus befindlichen Eigentümer verständigten sofort die Polizei. Eine Streife konnte den Unbekannten im Umfeld des Tatorts zwar nicht mehr aufgreifen, jedoch Videoaufzeichnungen sichern. Hierauf sind Tat und Täter zu erkennen. Das zurückgelassene "Werkzeug" wurde sichergestellt. Aufgrund der spezifischen Vorgehensweise wird ein versuchter Wohnungseinbruch ausgeschlossen. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen. Zeugen die in der Nacht oder in den Morgenstunden verdächtige Personen in Illereichen bemerkt haben, können sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter 07303/9651-0 melden. (AZ)