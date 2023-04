Illereichen

Wie Wohnen "Bei den sechs Linden" in Illereichen aussehen kann

Nach vielen Jahren mit schwierigen Beratungen hat der Altenstadter Marktgemeinderat den Bebauungsplan "Bei den sechs Linden" in Illereichen auf den Weg gebracht.

Plus Die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in ein Baugebiet beschäftigt den Gemeinderat Altenstadt schon länger. Jetzt gibt es eine Lösung.

Von Armin Schmid

Mit der Wohnbauentwicklung von landwirtschaftlichen Grundstücken „Unter den sechs Linden“ im Bereich der Rechbergstraße in Illereichen hat sich der Altenstadter Marktgemeinderat über viele Jahre hinweg immer wieder auseinandergesetzt. Jetzt scheint eine tragbare Lösung für einen Bebauungsplan „Bei den sechs Linden“ in Sicht.

Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass die verschiedenen Anläufe für eine Bebauung des Areals schon vielfältige Nutzungsoptionen hervorgebracht haben. So sei auf dem Wiesenbereich beispielsweise auch schon ein Hubschrauberlandeplatz angedacht gewesen. Der Ausweisung von Bauland stand in diesem Bereich über die Jahre hinweg vor allem die zu geringe Abstandsfläche zu einem landwirtschaftlichen Betrieb entgegen. Die schwer zu lösende Grundthematik betraf laut Bürgermeister die zu berücksichtigenden Immissionsabstände. Dieses Thema habe man damit gelöst, dass der landwirtschaftliche Betrieb nun in den Bebauungsplan integriert ist und entsprechende Festlegungen getroffen wurden.

