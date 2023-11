Zu schnell unterwegs: Auto fährt in Illereichen gegen einen Baum

Ein 19-Jähriger verliert in einer Kurve in Illereichen die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto stößt frontal gegen einen Baum, der Fahrer bleibt unverletzt.

Glimpflich ausgegangen ist für einen jungen Autofahrer ein Unfall in Illereichen. Der 19-Jährige fuhr mit dem Wagen frontal gegen einen Baum. Er blieb glücklicherweise unverletzt, das Auto und der Baum wurden jedoch stark beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 19-Jährige mit dem Auto am Mittwoch die Großtorstraße in nördliche Richtung. Nach dem Tor bog er nach links in die Marktstraße ein. Da der junge Mann jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, konnte der Wagen in der Kurve nicht die Spur halten. Das Fahrzeug wurde nach rechts hinausgeschleudert und stieß mit der Front gegen einen dort gepflanzten Baum.

Die Front des Autos wurde laut Polizei komplett eingedellt. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Robinie erlitt durch den Aufprall am Stamm Kratzer und steht nun schief. Der Sachschaden am Baum beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der 19-Jährige wird nach der Straßenverkehrsordnung angezeigt. (AZ)