Illereicher Herbstmarkt: Vielfalt, Flohmarkt und Feuerwehr-Aktion für die ganze Familie

Altenstadt-Illereichen

Beim Herbstmarkt in Illereichen öffnet auch die Feuerwehr ihre Tore

Bei den Kaufleuten und auf dem Flohmarkt wartet ein vielseitiges Angebot. Es gibt einige Verpflegungsstände und eine besondere Aktion für den Nachwuchs.
Von Zita Schmid
    •
    •
    •
    Beim Herbstmarkt in Illereichen gibt es Angebote für Jung und Alt.
    Beim Herbstmarkt in Illereichen gibt es Angebote für Jung und Alt. Foto: Zita Schmid (Archivbild)

    Der Illereicher Herbstmarkt lädt am Sonntag, 7. September, wieder in den Altenstadter Ortsteil ein. Von 10 bis 17 Uhr kann dort entlang der Marktstraße gebummelt und eingekauft werden. Die Kaufleute locken mit einem vielseitigen Warenangebot. Zeitgleich findet in der Marktstraße wieder ein Flohmarkt statt.

    Anmeldungen für den Flohmarkt auf dem Illereicher Herbstmarkt sind noch möglich

    Wer hier seine Raritäten verkaufen will, kann sich für den Trödelmarkt noch kurzfristig beim Marktmeister Johann Link (Telefon: 08337/1594) anmelden. Auch die Markt- und Pfarrbücherei Altenstadt bietet allen Leseratten wieder eine große Auswahl an gebrauchten Büchern. Ein Kilo Bücher gibt’s für zwei Euro.

    Die Gartenfreunde Altenstadt sind mit einem Würstchenstand beim Markt vertreten und die Jugend des Vereins will mit leckeren Crêpes verwöhnen. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Illereichen ist am Markttag etwas geboten. Sie veranstaltet einen Tag der offenen Tür. Mit Speis und Trank kümmern sich die Ehrenamtlichen um das leibliche Wohl der Gäste. Für die Mädchen und Buben gibt es beim Feuerwehrhaus zudem eine Hüpfburg zum Spielen und Spaß haben.

