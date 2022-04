Auto stößt bei Illerkirchberg mit Lastwagen zusammen

Eine Autofahrerin hat in Illerkirchberg am Mittwoch die Vorfahrt eines Lastwagen missachtet. Es kam zum Unfall.

Bei einem Unfall in Illerkirchberg ist am Mittwoch ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Kurz nach 7.30 Uhr fuhr eine 33-Jährige nach Angaben der Polizei mit ihrem Dacia von Beutelreusch in Richtung Oberkirchberg. An der Einmündung zur L260 missachtete sie die Vorfahrt eines Lastwagens der von rechts aus Richtung Illerrieden kam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Dacia-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf etwa 8000 Euro. (AZ)