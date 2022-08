Beide Hände am Handy: Polizei stoppt Autofahrer in Illerkirchberg

Bei einer Verkehrskontrolle in Illerkirchberg fällt Polizisten ein 29 Jahre alter Autofahrer auf, der auf seinem Handy herumtippt. Die Beamten greifen ein.

Polizisten haben in Illerkirchberg einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der offensichtlich mehr auf sein Handy achtete als auf die Straße. Wie die Ulmer Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten kurz vor 8 Uhr am Dienstagmorgen den Verkehr in Illerkirchberg. Dabei beobachteten sie einen 29-Jährigen, der mit seinem Mercedes in der Hauptstraße unterwegs war. Der Mann hatte beide Hände an seinem Handy und tippte darauf. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr war ihm so nicht mehr möglich.

Die Strafe: Mindestens 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg

Die Beamten stoppten die gefährliche Fahrt des 29-Jährigen und führten ein verkehrserzieherisches Gespräch mit ihm. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei dringend an Fahrerinnen und Fahrer, das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde bedeute eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt, teilt das Präsidium mit. (AZ)