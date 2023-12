"Hab ihr nichts besseres zu tun?": Radfahrer handelt sich Polizeikontrolle ein

In Illerkirchberg kontrolliert die Polizei Samstagnacht Verkehrsteilnehmer. Ein 43-Jähriger mischt sich ein - und das hat Folgen für ihn.

Kurz vor Mitternacht hat eine Streife des Polizeireviers Ulm-West am Samstag eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße von Illerkirchberg durchgeführt. Währenddessen kam ein Fahrradfahrer an der Örtlichkeit vorbei und erkundigte sich offenbar lauthals, ob die Beamten denn sonst nichts Besseres zu tun hätten. Trotz Dunkelheit hatte der Radler sein Licht nicht eingeschaltet. Nach ganz kurzem Überlegen entschlossen die Beamten, dass sie tatsächlich in diesem Moment nichts Besseres zu tun hatten und überprüften den Radfahrer, heißt es dazu im Polizeibericht.

Dass der Mann sein Licht nicht eingeschaltet hatte, war nur das geringere Übel. Der 43-Jährige hatte wohl ausgiebig dem Alkohol zugesprochen. Weil Fahrradfahren mit einem Wert von knapp zwei Promille den Tatbestand der Trunkenheit im Verkehr erfüllt, musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (AZ)