Kind auf dem Schoß statt im Kindersitz: Autofahrer wird bestraft

Weil sie den vorhandenen Kindersitz im Auto nicht einsetzen, müssen sich Erwachsene bei einer Kontrolle in Illerkirchberg ein belehrendes Gespräch anhören.

Ohne Kindersicherung waren Erwachsene mit einem Kleinkind in einem Auto unterwegs. Polizisten fiel das bei einer Kontrolle in Illerkirchberg auf. Für den Fahrer hat dieser Verstoß Folgen.

Kurz vor 19 Uhr, so teilt die Polizei mit, stoppte eine Streife den VW in der Hauptstraße. Auf dem Rücksitz saß eine Mutter, ihr knapp zwei Jahre altes Kind stand auf dem Schoß und war nicht gesichert. Ein vorschriftsgemäßer Kindersitz befand sich neben ihr. Die Polizisten führten mit den Erwachsenen im Auto ein belehrendes Gespräch. Der 42-jährige Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einem Punkt rechnen.

Ohne Kindersitz: Die Polizei Ulm verdeutlicht die Gefahr mit Zahlen

"Sicherheitsgurte und richtige Kindersitze sind die Lebensretter Nummer eins", teilt die Ulmer Polizei in diesem Zusammenhang mit und sagt: "Sichern Sie Ihre kleinen Mitfahrer immer mit geeigneten Kindersitzen!" Denn schon bei einem Aufprall mit Tempo 50 "wiege" jeder Insasse kurzzeitig das 30-Fache seines Körpergewichts. Ohne Kindersitz entspreche ein Aufprall mit 50 Kilometern pro Stunde einem Sturz aus dem dritten Stock auf Beton. Ein Aufprall mit 15 km/h könne für ungesicherte Kinder bereits tödlich sein. (AZ)