Lkw-Fahrer übersieht entgegenkommendes Auto in Illerkirchberg

Auf 2500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Montagmorgen bei einem Unfall in Illerkirchberg entstanden ist. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ein Lastwagen und ein Auto sind am Montagmorgen in Illerkirchberg zusammengestoßen. Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 41-Jähriger nach Angaben der Polizei mit dem Lastwagen in der Unterweiler Straße. An der Einmündung zur Hauptstraße bog er nach rechts ab. Dabei übersah der Mann ein Auto, das ordnungsgemäß entgegenkam. An dessen Steuer saß eine 34 Jahre alte Frau. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AZ)