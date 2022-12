Illerkirchberg

16:14 Uhr

Nach dem Tod von Ece: So gehen Schulen mit Ausnahmesituationen um

Schülerinnen und Schüler legen Blumen am Tatort in Illerkirchberg ab. Hier wurde Ece S. am Montagmorgen attackiert.

Plus Der gewaltsame Tod einer 14-Jährigen in Illerkirchberg hat den Alltag vieler Schülerinnen und Schüler auf den Kopf gestellt. Wie gehen Schulen mit einem solchen Vorfall um?

Die Trauerfeier für die getötete Schülerin Ece zeigte, welches Leid die schlimme Tat bei Familie, Freunden und Bekannten ausgelöst hat. Mehrere Hundert Menschen waren am Dienstag nach Ulm gekommen, um der 14-Jährigen zu gedenken, die nach dem Messerangriff in Illerkirchberg gestorben war. Auch an der Wiblinger Albert-Einstein-Realschule, die Ece besuchte, ist die Fassungslosigkeit groß.

