Illerkirchberg/Senden

vor 17 Min.

Ärger über Verspätungen bei der Post in Senden und Illerkirchberg

Eine Frau aus Illerkirchberg beschwert sich, weil sie tagelang auf ein- und ausgehende Postsendungen warten muss. Auch in Senden gibt es derzeit Probleme bei der Postzustellung.

Lokal In Illerkirchberg und Senden häufen sich Beschwerden über die Deutsche Post. Ein Sprecher des Unternehmens berichtet, warum es derzeit nicht rund läuft.

Von Angela Häusler

Eine ganze Woche musste eine Illerkirchbergerin zuletzt auf die Zustellung eines von ihr versendeten Geschäftsbriefs warten. Und auch der eigene Briefkasten bleibt immer wieder tagelang leer. "So eine Unzuverlässigkeit kann sich doch kein Unternehmen leisten", beschwert sich die Frau. Und auch die Tageszeitung, die zusammen mit der Post geliefert wird, komme oft erst Tage später an, erzählt sie. Problematisch werde es etwa bei Rechnungen mit Skontovereinbarung, die wegen der langsamen Lieferung nicht einzuhalten ist. Doch nicht nur in Illerkirchberg hakt es derzeit bei der Postzustellung.

