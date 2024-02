Telefonbetrüger knöpfen Senioren in Illerkirchberg Geld ab

Unbekannte tischen Senioren in Illerkirchberg eine Lügengeschichte auf und verlangen eine Summe im fünfstelligen Bereich. Die Angerufenen fallen darauf herein.

In Illerkirchberg haben wieder Telefonbetrüger zugeschlagen und Senioren um ihr Erspartes gebracht. Dem Polizeibericht zufolge klingelte am späten Mittwochabend bei den Betroffenen das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war zuerst eine weinerliche Stimme zu hören. Schnell wurde das Gespräch an einen Mann weitergeleitet, der sich als Polizist ausgab. Er erzählte eine Geschichte, die leider schon vielen bekannt vorkommen dürfte: Ein Familienmitglied der Angerufenen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Untersuchungshaft zu vermeiden, müsse eine Kaution gezahlt werden – und zwar eine Summe im fünfstelligen Bereich.

Die Betrüger zeigten sich sogar "großzügig"

Die Angerufenen aus Illerkirchberg waren offensichtlich nicht hinreichend über die Betrugsmasche informiert. Sie gaben dem Polizeibericht zufolge an, diesen hohen Betrag nicht aufbringen zu können. Die Betrüger zeigten sich daher "großzügig" und akzeptierten auch deutlich weniger. Zwei Stunden später übergaben die Senioren das Geld an einen unbekannten Abholer. Erst als dieser mit dem Geld verschwunden war, wurde den Angerufenen klar, dass sie betrogen worden waren. Sie informierten daraufhin die echte Polizei.

Da solche Fälle immer wieder passieren, möchte die Polizei alle Bürgerinnen und Bürger warnen. Das Ulmer Präsidium weist darauf hin, dass es viele verschiedene Tricks gibt, mit denen Betrügerinnen und Betrüger versuchen, anderen Menschen Geld abzuknöpfen. Oft geben sie sich am Telefon als Familienmitglieder aus oder behaupten, Polizisten oder Anwälte zu sein, die in einem dringenden Fall helfen wollen. Manchmal erzählen sie sogar, dass ein Familienmitglied einen Unfall gehabt habe und sofort operiert werden müsse, Das gehe aber nur, wenn die Operation vorher in bar bezahlt werde. Diese Art von Anruf nennt man "Schockanruf".

Tipps zum Schutz vor dieser Betrugsmasche stehen in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!", die bei jeder Polizeidienststelle oder online unter www.polizei-beratung.de erhältlich ist.