Traktoranhänger kippt in Illerkirchberg um: 5000 Euro Schaden

Beim Abbiegen bleibt ein landwirtschaftliches Gespann an einer Mauer in Illerkirchberg hängen. Der unbeladene Anhänger kippt zur Seite.

Auf etwa 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Sonntag bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Gespann in Illerkirchberg entstanden ist. Dem Polizeibericht zufolge fuhr ein 68-Jähriger gegen 13.45 Uhr mit seinem Traktor aus einem Grundstück im Kirchweg auf die Straße. Dabei blieb das Gespann mit dem Anhänger an einer Mauer hängen. Der Anhänger kippte auf die Seite. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Abschleppdienst richtete den unbeladenen Anhänger wieder auf. Die Fahrbahn musste dafür gesperrt werden. Die Feuerwehr Illerkirchberg war zur Unterstützung im Einsatz. (AZ)