Zwei Radfahrerinnen stoßen in Illerkirchberg zusammen, eine stürzt

Eine 61-Jährige ist mit ihrem Pedelec in Illerkirchberg unterwegs und möchte in einen Radweg abbiegen. Eine andere Pedelec-Fahrerin bemerkt das zu spät.

Weil eine Frau, die mit ihrem Pedelec unterwegs war, nicht aufgepasst hat, sind am Donnerstag in Illerkirchberg zwei Radlerinnen zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz vor 18.45 Uhr. Eine 72-Jährige fuhr demnach mit ihrem Pedelec von Steinberg in Richtung Beutelreusch. Vor ihr fuhr eine 61-Jährige, ebenfalls mit einem Pedelec. Diese wollte nach links auf einen Radweg abbiegen und reduzierte ihre Geschwindigkeit. Das bemerkte die 72-Jährige zu spät und stieß gegen das vorausfahrende Rad. Beim anschließenden Sturz erlitt die 61-Jährige leichte Verletzungen. (AZ)